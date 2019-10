Let’s Gro: de niet te missen mustsees en parels op een rij

WOENSDAG 30 OKTOBER



Taiye Selasi | On being multilocal in a local setting

Taiye Selasi gives a public lecture on TOGETHER: multilocal identity in a hyperlocal context. In her TED talk from 2014 Selasi spoke about three conditions for being a local. Since then there has been an increase in mobility, and not just the refugee movement which dominates headlines.



Machteld Huber | Positieve Gezondheid

Machteld is voormalig huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (IPH). Ze is al meer dan 30 jaar bezig met de vraag wat gezondheid echt is. Ze introduceerde de term: 'Positieve Gezondheid'



Álvaro Valera Sosa | Walk this way.. or your way

Álvaro combineert architectuur met gezondheid. Hoe wordt Groningen een aantrekkelijke wandelstad en hoe creëren we aantrekkelijke wandelroutes van A naar B? Álvaro Valera Sosa is je gids!



Mindful eten - Eten met aandacht maakt een wereld van verschil

Mindful Eten betekent bewuste keuzes maken op het gebied van wat & hoe je eet.



DONDERDAG 31 OKTOBER



Niet alleen in eenzaamheid | Ervaringsverhalen



Via sociale media staan we continu in verbinding met anderen. We communiceren ons suf en toch... toch neemt eenzaamheid hand over hand toe. Luister naar ervaringsverhalen en voel je vrij om je eigen verhaal te delen. Want je bent niet alleen in eenzaamheid.



De Kracht van Groningen | Door Marketing Groningen & Partners



Hoe bouwen we samen aan een sterke en positieve reputatie voor Stad en ommeland om de gewenste bezoekers, bedrijven en talent aan te trekken en te behouden? En hoe zorgen we tegelijkertijd voor de versterking van de trots van alle Groningers? In het Grand Theatre gaan we hiermee met drie programmaonderdelen aan de slag.



Happy Together | Europe after the Brexit



Thursday, October 31: Brexit-day. Damocles' sword has been hanging over England and Europe for months. How united are we still, 30 years after the fall of the Berlin Wall? What binds Europe and what drives countries apart? Join us in a discussion about this topic with keynotes from Pauline, Catherine, Lutz and Bart.



Joram Krol | Your favourite photographer's favourite photographer



Joram Krol houdt van fotografie, maar praat liever niet over lenzen of de juiste instellingen. Joram ziet mensen, momenten en legt vervolgens een verhaal vast. Geheel op eigen wijze verteld Joram aan de hand van zijn foto's een enthousiast verhaal, vol anekdotes. Let op: donderdag en zaterdag zijn verschillende bijeenkomsten!



Dudok aan het Diep | Verkiezing mooiste ontwerp



De roze ‘gelukspomp’ aan het Boterdiep wordt nu echt een nieuws stadsplein. Stadjers bepalen zelf hoe dit nieuwe pleintje aan het water eruit gaat zien. Tijdens Let’s Gro worden drie ontwerpen onthuld en start de verkiezing. Een goede Groningse traditie om inwoners een rechtstreekse stem te geven over de inrichting van hun stad. Van de afsluiting van het Noorderplantsoen, via de Waagstraat, het Groninger Forum en de Merckt - uw stem doet er toe!



Let's Golf | Minigolf op onverwachte locaties



Minigolf op onverwachte locaties in de stegen en gangen van de Binnenstad. Loop een route vanaf de Grote Markt. Eigenlijk raar dat dit oeroude familiespel nergens in onze gemeente gedaan kan worden? Bij Let’s Gro halen we de schade in op donderdag, vrijdag en zaterdag. Een blijvertje als je het ons vraagt!



VRIJDAG 1 NOVEMBER



Het Lot | Babaddaar: een vluchteling verhaal



Een op waarheid gebaseerd verhaal dat door echte mensen - die door omstandigheden moesten vluchten - wordt verteld. Op deze vluchtreis maakten ze moeilijke en zware situaties mee. Via een theaterstuk willen ze graag hun verhaal met je delen.



Koen Schuiling | Gesprek met de burgemeester



Al jaren is er de traditie dat de burgemeester tijdens Let’s Gro wordt geïnterviewd. En dat gebeurt ook dit jaar. Hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van Groningen? Welke thema’s zijn belangrijk?



Saskia Sassen | Inclusive cities



Saskia Sassen, sociologe en een van ‘s werelds grootste denkers over de rol en betekenis van steden komt vrijdag 1 november naar Groningen. Ze waarschuwt voor onbetaalbare woningen, de macht van vastgoed-speculanten en doodse binnensteden.



Heel Grunn Bakt | Hartige vegetarische streektaart



Thuisbakkers uit heel Groningen krijgen de kans om hun hartige vegetarische streektaart voor te zetten aan een deskundige jury. En de beste taart wint een prijs!



Gronings voor internationals | Gronings van nu! Wetenschap en kunst als spiegel van een taalgemeenschap



Een spoedcursus Gronings voor internationals.



Salsa party! | Samen dansen in de Let's Gro-tent



Na het grote succes van vorig jaar zal ook dit jaar weer een spetterend salsa-feest worden georganiseerd in de Let’s Gro-tent op de Grote Markt.



ZATERDAG 2 NOVEMBER



Egbert Modderman | De zeven werken van Barmhartigheid



De Martinikerk is zaterdagmiddag van 12:00 tot 17:00 uur speciaal gereserveerd voor de Let's Gro tentoonstelling van de schilderwerken van Egbert Modderman. Hier kun je de werken bewonderen en krijg je digitaal uitleg van de schilder zelf.



Boer voor discussie | De invloed van ketens en consumenten



In deze talkshow neemt Wilbert van de Kamp de keten van ons voedsel onder de loep. En hoe zit het met de kloof tussen de boer en de burger?



MOVE ON | Act on climate change



De problemen rond het klimaat en het milieu zijn groot, daarom is het tijd voor actie! De oplossingen bestaan, nu moeten we het vooral gaan doen. Maar hoe dan? Laat je tijdens MOVE ON inspireren om wél in actie te komen, om de eerste stap te zetten, hoe klein die ook is. De verschillende lezingen, workshops, shows en excursies laten zien hoe we samen bouwen aan een duurzame samenleving!



Let's Gro: Welcome to the Jungle | Nightmayor x Here & Now present



Op zaterdag 2 november wordt Let's Gro 2019 afgesloten met een spetterend eindfeest dat zijn weerga niet kent! Het wordt dan ook niet zomaar een feest, maar speciaal voor deze gelegenheid transformeren we de tent op de Grote Markt tot een grote groene jungle waar we zowel inspirerende sprekers, prijsuitreikingen als een knallend dansfeest voor jullie op het programma hebben staan.