Lerarenstaking: deze scholen in Groningen gaan donderdag en vrijdag dicht

Omdat leraren gaan staken, sluiten veel scholen op donderdag en vrijdag hun deuren. In de onderstaande kaart zie je welke scholen in Groningen meedoen.

Leraren krijgen er deze maand 4,5 procent bij en in februari ontvangen ze een eenmalig extraatje van enkele honderden euro’s. Ze zijn nog niet tevreden en willen nieuwe maatregelen voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een hoger salaris.



De AOb organiseert donderdag een stille tocht in Groningen. Docenten verzamelen om 10.00 uur op de Vismarkt en lopen via het postkantoor, Zuiderdiep, Oosterstraat en de Grote Markt terug naar het startpunt. De actie is onderdeel van de tweedaagse protesten, georganiseerd door de AOb.