WINACTIE: Lekker vroeg ‘clubben’ bij Microclub in De Puddingfabriek

WINACTIE! Geen zin om tot midden in de nacht te wachten tot je uit kan gaan? Op zaterdag 26 oktober staat er in De Puddingfabriek weer een De Microclub op de agenda. Wij mogen twee keer twee kaarten weggeven!

De avond begint om 20.00 uur, funky- en opzwepende house om helemaal in op te gaan. Om 00.00 uur gaat de muziek weer uit. De eerste vijftig dansers krijgen een speciaal drankje van het huis. De leeftijd is 23+.



De GIC mag twee keer twee kaarten weggeven. Hoe kun je winnen? Reageer in onderstaand Facebook-bericht eventjes met wie je die kant op wil. Heb je geen Facebook? Stuur ons dan even een mailtje met Winactie Microclub als onderwerp! En misschien sta jij dan volgende week op de gastenlijst!