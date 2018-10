Laatste nieuws: RUG en Hanze snijden voor dit jaar banden met Vindicat door

De accreditatie van studentenvereniging Vindicat atque Polit is ingetrokken. Dat meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool snijden de officiële banden met de vereniging door. Daardoor is Vindicat bijvoorbeeld niet meer welkom bij officiële gelegenheden.

Het intrekken van de accreditatie volgt op een eindrapport van de accreditatiecommissie Studentenorganisaties, die onder leiding staat van Lentis-bestuurder Martin Sitalsing. Volgens de commissie is er nog onvoldoende sprake van een cultuurverandering en de wil om die veranderingen echt in te zetten.



Zo speelt overmatig alcoholgebruik nog steeds een grote rol bij de ontgroeningen. Ook zou uit een enquete onder leden blijken dat ze de cultuur in de vereniging als onveilig ervaren.



Zonder accreditatie valt Vindicat buiten de academische gemeenschap, maar is het nu een gewone vereniging. De bestuursleden krijgen dit jaar dus ook geen bestuursbeurs, waarbij ze worden gecompenseerd voor hun werkzaamheden.

Onder vergrootglas Vindicat lag onder het vergrootglas van de speciale commissie na een aantal incidenten. Zo raakte in 2016 een aspirant-lid gewond bij de ontgroening. De commissie wilde toen dat Vindicat een cultuuromslag zou inzetten, maar gaf in 2017 nog wel een accreditatie. Nu oordeelt de commissie dat de cultuuromslag onvoldoende is doorgezet.



Afgelopen jaar kwamen er opnieuw meldingen van incidenten, waarbij Vindicat-leden zich zouden hebben misdragen bij etentjes en feesten. De bestuursbeurs werd daarop al ingetrokken, maar nu volgt dus ook het intrekken van de accreditatie.



De commissie blijft Vindicat volgen. Volgend jaar gaat de vereniging in de herkansing.

Vindicat 'zeer teleurgesteld' Vindicat reageerde 'zeer teleurgesteld' op het besluit. Ze hadden graag meer tijd gekregen om de cultuurverandering door te voeren.



Ook Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, heeft gereageerd. “Wij zijn zeer teleurgesteld dat er, ondanks de inspanning en ervaringen van het afgelopen jaar niet genoeg voortgang is in de gewenste cultuurverandering binnen Vindicat", aldus Van der Wijk.



Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: “We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid bij de vereniging. Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.”