Kwart meer passagiers én zwarte cijfers voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde behaalde in 2017 een passagiersrecord en wist een positief financieel resultaat te behalen. In totaal vlogen 227.982 reizigers van of naar de noordelijke luchthaven, 26 procent meer dan in 2016.

Dat staat in het jaarverslag van Groningen Airport Eelde dat donderdag werd gepresenteerd. Dat het vliegveld zwarte cijfers schrijft, is niet alleen te danken aan de toename van het aantal passagiers. Ook het feit dat de aandeelhouders van de luchthaven (de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) sinds vorig jaar de kosten voor brandweer en beveiliging betalen, speelt een belangrijke rol.

Investeringsruimte

De luchthavendirectie is vanzelfsprekend blij met het positieve resultaat. Gerrit Baarda, Manager Finance Groningen Airport Eelde: “Het stelt ons als luchthaven in staat om in de toekomst te investeren. Daar wordt in 2018 al gebruik van gemaakt. We investeren in medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe routes."