Kraantje Pappie met 'POP UP clubtour' naar thuishaven Groningen

Fans van Kraantje Pappie uit Groningen en omgeving hoeven niet ver te reizen om hun favoriete artiest te beluisteren. In april volgend jaar geeft hij een concert in De Oosterpoort.

In 2020 komt Kraantje terug naar zijn thuisbasis Groningen met zijn 'POP UP clubtour'. Op 11 april is De Oosterpoort aan de beurt om op Kraanesque wijze omgetoverd te worden tot Kraan’s POP UP paradijs.



Afgelopen festivalseizoen heeft Kraantje Pappie zich bewezen als absolute mainstage act op festivals als Pinkpop, Concert at Sea, Pukkelpop en de Zwarte Cross.



Megahits als Moment (met Kris Kross Amsterdam & Tabitha) en Drup (met Bizzey & Jonna Fraser) vormden samen met DADDY (Kraan’s laatste album) de sound van zijn festivalseizoen.



Met zijn vaste teamgenoten DJ Nitty Wow en mede-mic-houder ‘never ready’ Fiddox, maar gewapend met nieuwe ervaring, nieuwe muziek, nieuwe decors en nieuwe merchandise, maakt lil Craney zich nu klaar voor de POP UP clubtour.



Kraantje Pappie:



Zaterdag 11 april 2020

SPOT/De Oosterpoort

€25,10 (incl. servicekosten)





(Foto boven: Kraantje Pappie, persfoto SPOT).