Kortere zomerdienstregeling voor bussen

De bussen in Groningen en Drenthe rijden dit jaar maar zes weken een zomervakantie-dienstregeling. En dat is voor het eerst. Omdat steeds meer forensen gebruik maken van het openbaar vervoer, heeft het OV-Bureau besloten om de zomerdienstregeling met één à twee weken in te korten.

De aangepaste dienstregeling geldt nu van 21 juli tot en met 2 september. In de zomervakantie rijden met name Qliner en Q-link lijnen minder vaak. Overdag rijden deze lijnen, net als enkele stadsbussen, nog wel minimaal twee keer per uur. Veel andere lijnen gaan iets minder vaak rijden of worden met een kleinere bus gereden.



Tijdens verschillende evenementen worden wel extra bussen ingezet.