Korsakofschip wint 10e editie Open Nederlandse Quiz Contest

Vanaf 19.00 uur barstte de strijd los. Negen diverse rondes werden voorgelegd door de quizmaster. De organisatie van het evenement was in handen van Progress Events.



Team Korsakofschip won de felbegeerde titel en won hiermee een uitje naar Den Haag inclusief overnachtingen en VIP ontvangst bij de Week van het Nederlandse Bier en tickets voor de Zwarte Cross. De tweede prijs ging naar team ‘Niet Beij ons’ en de derde prijs werd gewonnen door het team ‘Spanish Inquizition’.



De aanwezige studententeams streden onderling voor de titel ‘Beste Studenten Quiz team van 2019’. Team #Teambradi was de winnaar van deze prijs en won kaartjes voor een wedstrijd van Donar.



Ook dit jaar werd weer de spannende individuele ‘Fifty-fifty ronde’ gespeeld waarbij Roland van team ‘Lekker slim maar niet heus!’ er met de prijs vandoor ging en zich een jaar lang de slimste persoon van deze jubileum editie mag noemen.



De elfde editie vindt plaats op zaterdag 1 februari 2020 in de Martinikerk te Groningen.