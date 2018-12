Koning in kersttoespraak: ‘Een beter Nederland begint in (Groningse) Kleine Huisjes’

Koning Willem-Alexander had in z’n jaarlijkse kersttoespraak expliciete aandacht voor Groningen. Hij refereerde in z’n speech vanuit Paleis Noordeinde aan een bezoek aan Groningen in oktober van dit jaar. “Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes”, aldus de Koning, die een samenwerking van bewoners van vijf Groningse dorpen ziet als een goed voorbeeld van hoe de Nederlanders zich meer over elkaar zouden moeten ontfermen.

Nederland is volgens de Koning één van de beste landen ter wereld om te wonen, te werken en te leven, ondanks dat er soms grote spanningen en problemen zijn. Hij vindt ook dat de Nederlanders hun eigen rol in die samenwerking niet mogen onderschatten. “Op veel plekken pakken burgers het heft in handen om samen dingen te organiseren”, aldus de Koning. “Dat kan het opknappen of runnen van een dorpshuis zijn of samen met buren overstappen op duurzame energie. Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. ”



Daarna praat Willem-Alexander over zijn bezoek aan Groningen. “In oktober was ik te gast in het hoge noorden van Groningen, waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich over ouderen en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee. Kleinschalig, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ‘Groots’. Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes”, zo besloot hij de frase.



De Koning benadrukte verder in zijn toespraak dat de Nederlanders moeten samenwerken. "De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Deze norm mogen we nooit laten vervagen. Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dat is wat ons sterk maakt."