Komende nacht code geel voor onweer en windstoten

De waarschuwing is van kracht vanaf middernacht. Op dit moment al trekken onweersbuien het Zuiden van ons land binnen. Die trekken richting het Noorden. De buien gaan gepaard met hagel en windstoten van maximaal 75 kilometer per uur.



Vanavond kunnen er in het hele land zware windstoten voorkomen tot circa 80 kilometer per uur in het binnenland. In het Noorden zijn er mogelijk windstoten tot 100 kilometer per uur.



In de loop van de nacht verlaten de buien het land weer. Code geel is vrijdagochtend tot 05.00 uur van kracht.