Koen Schuiling - ‘echte verbinder’ - begint per 1 oktober

Waarom is de keuze van de Groningse gemeenteraad gevallen op Koen Schuiling? Het antwoord kwam maandagavond van voorzitter Mirjam Wijnja van de vertrouwenscommissie die zich met de sollicitatieprocedure bezig hield.

Volgens Mirjam Wijnja heeft Groningen met Schuiling een burgemeester gekozen met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid.

”Hij is een echte verbinder. En dat is belangrijk met de huidige gemeente Groningen na de herindeling.” Sinds 1 januari vallen ook Haren en Ten Boer onder de gemeente Groningen.

Formeel wordt de aanbeveling van Schuiling door de gemeenteraad aangeboden aan Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat Schuiling op 1 oktober als burgemeester begint. Naast Schuiling hadden zich nog twaalf kandidaten gemeld voor de functie: vijf vrouwen en zeven mannen.