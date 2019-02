Klaas Dijkhoff komt woensdag als cabaretier naar Groningen

Tijdens Stand-Up Politics stapt Dijkhoff het podium op om te praten over politiek, maar dan met een dosis humor. Ook is er veel ruimte voor muziek, zo laat de politicus weten.



Dijkhoff deed vorig jaar al eens een tryout als cabaretier. Dat beviel en daarom gaat de VVD’er nu het land in voor negen shows. De tournee wordt afgetrapt in Groningen. Dijkhoff is ook nog te zien in plaatsen als Utrecht, Assen, Almere en Tilburg.



De kaartjes voor het optreden zijn gratis te verkrijgen via de site van de VVD.