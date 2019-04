Kijk mee naar de drukte op de Bloemetjesmarkt (LIVE WEBCAM)

Het wordt misschien de warmste Pasen ooit en dus was het waarschijnlijk ook nog nooit zulk mooi weer op Goede Vrijdag. Traditioneel komen er al - weer of geen weer - busladingen Duitsers naar de bloemetjesmarkt, maar ook de Stadjers zullen dit jaar toch even een kijkje in Stad gaan nemen.



De marktmeester verwacht dan ook extra drukte, zo laat hij weten op RTV Noord.



Bij de bloemetjesmarkt bieden ruim honderd marktkooplieden op de Grote Markt, het Waagplein, de Vismarkt, de Oude Ebbingestraat en het A-Kerkhof een grote variëteit verse bloemen en (kamer) planten aan.



De Bloemetjesmarkt

De Bloemenjaarmarkt, ook wel de Bloemetjesmarkt genoemd, trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers. De P+R-terreinen aan de rand van Groningen zijn hier goed op voorbereid. Voor 6 euro kun je je auto veilig parkeren om vervolgens met (maximaal) vijf personen de Citybus naar en van het centrum te nemen. Daarnaast kun je ook parkeren in een van de vele parkeergarages in de stad.



Bloemendepot op de Grote Markt

Midden op de Grote Markt staat een heus bloemendepot. Tussen 09.00 uur en 18.00 uur kun je hier gratis je bloemen en planten stallen. Dit geeft je de gelegenheid om met vrije handen verder te zoeken naar prachtige snijbloemen, grote en kleine kamerplanten, bloembollen, zaaigoed en tuin- en kuipplanten. Of geniet van het mooie weer, of vermaak je in de vele winkels in de binnenstad van Groningen.



Marktkoopman aan het woord

"De bloemenjaarmarkt in Groningen heeft een speciaal plekje in ons hart. Op Goede Vrijdag vertrekken wij en nog vele collega’s vanuit alle richtingen naar het hoge noorden. Of je nu van een landelijke sfeer houdt of op zoek bent naar een Ibiza gevoel, op de Bloemenjaarmarkt in Groningen shop je je huis en tuin zomerklaar."



Sfeerproeven

Geen bloemen of planten nodig? Ook dan is het leuk om te komen. Tussen 09.00 uur en 17.00 uur is er veel te beleven in het centrum van Groningen. Verspreid over de stad worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Bezoek de website van de Bloemenjaarmarkt voor meer informatie.