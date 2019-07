Kattensensatie CatVideoFest komt naar Groningen

Elk jaar stelt CatVideoFest uit ontelbare uren van unieke ingezonden filmpjes, animaties, muziekvideo’s en natuurlijk de klassieke internetfilmpjes een compilatie samen van de allerleukste kattenfilmpjes! Vertoningen van het evenement vinden plaats over de hele wereld en een deel van de inkomsten wordt afgestaan aan lokale organisaties voor de opvang van katten en dierenwelzijn.



CatVideoFest komt nu voor het eerst ook naar Nederland. Er zijn echter maar drie steden geselecteerd. De kattencompilatie is op Wereldkattendag alleen maar te zien in Groningen, Amsterdam en Rotterdam. In Groningen kun je terecht in het Groninger Forum. Het is nog niet bekend welk lokale kattendoel wordt gekozen voor het deel van de inkomsten.



Kaarten zijn te koop via de website van het Groninger Forum.