Kamers ‘alleen voor Nederlanders’: dat kan echt niet (Commentaar)

Groningen was uitvoerig in het nieuws, zaterdagavond. Het NOS-journaal besteedde aandacht aan het grote tekort aan kamers voor buitenlandse studenten. Plotseling kwam een website in beeld. Daar konden kamerverhuurders aangeven of, en waar ze kamers aanbieden. Ze konden ook aanvinken dat ze de kamer wilden verhuren ‘alleen aan Nederlanders’. Dat was een tamelijk schokkend gezicht.

Kamers die worden aangeboden, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor mensen met een andere nationaliteit: mag dat eigenlijk wel? Wat ons betreft gaan de aanbieders van de kamers daarmee te ver.

Natuurlijk: wie een kamer aanbiedt mag zelf bepalen aan wie hij de kamer verhuurt. Maar om van te voren al mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit uit te sluiten, dat is heel iets anders.

Het aanbieden van een kamer is een economische activiteit, net als het aanbieden van andere producten of diensten. In wezen dus niet anders dan een bakker die brood te koop aanbiedt.

Maar kent u een bakker in Groningen met een bordje op de zaak: ‘alleen voor Nederlanders' ? Wij kennen zo’n bakker niet. En waarom zou het bij het aanbieden van kamers dan wel normaal zijn?

Er komen veel buitenlandse studenten naar Groningen. En dat is maar goed ook. Dat is goed voor de economie. Restaurants worden er beter van, winkels, busvervoerders , fietsenverkopers, leraren: de studenten leveren een enorme impuls aan de Groningse economie. Dat hier zoveel studenten komen is niet in de laatste plaats financieel aantrekkelijk voor kamerverhuurders: die kunnen aantrekkelijke prijzen vragen.

Bovendien krijgt Groningen er een internationale, wereldse uitstraling van. Groningen ontwikkelt zich tot een soort Amsterdam van het Noorden. Of een soort Oxford of Cambridge, met talentvolle studenten, die later misschien aan de slag kunnen bij Groningse IT-bedrijven.

Natuurlijk: het moet niet zo zijn dat Nederlandse studenten daardoor minder goed onderwijs gaan krijgen. Het is dan ook terecht dat daar op is gewezen, en dat zowel de minister als de Rijksuniversiteit Groningen er aan werken om voor zowel buitenlandse studenten als Nederlandse studenten optimaal onderwijs te geven.

Het was dan ook verrassend om te zien dat het juist Groningse, Nederlandstalige studenten zijn die solidair zijn met de buitenlandse mede-studenten en hun best doen om kamers voor hen te vinden.

De acties van deze Nederlandse studenten verdienen in onze ogen een groot compliment. En websites waar kamers worden aangeboden met kamers ‘’alleen voor Nederlanders’ moeten deze ongastvrije keuze-knop zo snel mogelijk verwijderen.