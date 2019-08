Kadavers eenden in Noorddijkstermaar in Beijum: mogelijk botulisme

Er zijn kadavers gevonden van eenden in het maar in Beijum. Dat duidt op botulisme, en daarom waarschuwt waterschap Noorderzijlvest om geen honden in het water te laten zwemmen.

Er is een vermoeden van botulisme in het Noorddijkstermaar, de hoofdwatergang die dwars door de Groninger wijk Beijum loopt. Dat meldt het waterschap Nooderzijlvest

Het waterschap waarschuwt geen honden te laten zwemmen. De waarschuwing geldt dan ook met name voor hondenbezitters. Honden kunnen na zwemmen in besmet water overlijden. Afhankelijk van het exacte type kan botulisme ook gevaarlijk zijn voor mensen. Daarom is altijd onderzoek naar het type botulisme nodig. Meestal gaat het om type C die in eerste instantie watervogels (in dit geval dus eenden) besmet.

Het waterschap kreeg de eerste meldingen van de dierenambulance. Inmiddels zijn een tiental kadavers van eenden opgeruimd. Het waterschap gaat het water op om te zoeken naar mogelijke kadavers die nog midden op het water drijven.

‘Een aantal kadavers is inmiddels opgestuurd naar het Diergeneeskundig Laboratorium in Lelystad om te bepalen om welk type botulisme het gaat. De uitslagen verwachten we over anderhalve week. Tot die tijd blijft de waarschuwing van kracht’, aldus een persverklaring van Noorderzijlvest.

Het waterschap vraagt aan het publiek om eventuele kadavers die men aantreft bij het waterschap te melden. Dat kan via ons waterloket: 050-3048911. U kunt ook contact opnemen met de dierenambulance. Ruim zelf geen kadavers op.

Meer informatie over botulisme en hoe we ermee omgaan vindt u op noorderzijlvest.nl/botulisme