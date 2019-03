Kaartverkoop voor derby in en tegen Heerenveen stilgelegd

De kaartverkoop voor de uitwedstrijd ging vrijdagochtend om 09.00 uur van start. Al snel bleek dat veel fans geen kaartje konden kopen. Ook gaf de kaartverkoopsite aan dat de wedstrijd was uitverkocht, terwijl dit helemaal niet zo was.



Om 12.15 is geprobeerd om de kaartverkoop opnieuw goed op te starten. Ook die poging mislukte. Nu is besloten om de kaartverkoop op 5 april te hervatten. Er wordt dan gebruik van een speciaal systeem voor drukke momenten. Dat systeem werd voor het laatst gebruikt bij de Bekerfinale in 2015.



De storing zorgde voor veel irritatie onder fans op sociale media. De club laat weten dat ze de storingen betreuren. “We trekken ons dat ten zeerste aan”, aldus een vertegenwoordiger op de site van de club.