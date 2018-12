Jos van Groeningen van museum De Buitenplaats overleden

Het museumcomplex, dat door Jos en Janneke van Groeningen werd gesticht, werd in 1996 geopend door koningin Beatrix en groeide uit tot een unieke plek in de Nederlandse museumwereld. Museum De Buitenplaats was het eerste door particulieren opgerichte museum in Noord-Nederland, ver voordat Museum Belvédère, Museum Voorlinden en andere particuliere musea ontstonden.



Het architectenbureau Alberts & Van Huut, bekend om de organische architectuur van Ton Alberts (1927–1999), ontwierp het complex. De tuin werd ontworpen door Janneke van Groeningen, Jørn Copijn en Charlotte Korthals Altes.



Met het overlijden van Jos van Groeningen wordt het Nijsinghhuis onderdeel van het museumcomplex.



Jos van Groeningen wordt in besloten kring begraven.