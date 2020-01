Johan uit Winsum is uitgebakken bij Heel Holland Bakt

In het bakprogramma streden zondag nog acht amateurbakkers voor een plekje in de volgende ronde. Johan begon de uitzending slecht met een taart, waarvan de bodem nog niet gaar was. Tijdens de technische opdracht haalde hij z’n gram met een prima tweede plaats. Uiteindelijk deed het spektakelstuk hem de das om. Zijn 3D-taart – een tros druiven – was onder de maat en dus besloot de jury om hem naar huis te sturen.



“Ja… ik vind het heel erg jammer dat het voorbij is”, zegt hij op de website van het TV-programma. “We hebben een hele leuk groep en het team eromheen was ook heel fijn. Het voelt bijna als een hechte familie. Je kijkt er zo naar uit om mee te doen, maar het was ook wel extreem. Toen ik thuiskwam nadat ik afgevallen was, viel er een enorme last van mijn schouders. Ik hoefde op zondagmiddag en maandag niet meer verplicht te bakken. De oven hoefde even niet meer aan, wat een rust.”



In het dagelijkse leven is Johan van der Beek eigenaar van het Kaas-Notenhuysch in Winsum. In eigen dorp is hij vooral bekend van de jaarlijkse Groninger Poffertdag. “Het is een echt boerengerecht en het dreigde een beetje in de vergetelheid te raken. Daarom zijn we een paar jaar geleden met de wedstrijd begonnen. Het was meteen een succes, want er doen ieder jaar meer dan 50 thuisbakkers aan mee. Misschien kan ik dit jaar Robèrt strikken voor míjn tent!”, aldus de 47-jarige Groninger.



In het tv-programma zit nog één Groninger. Jeroen is hoofdagent in Delfzijl. Hij haalde wel de volgende ronde.



De uitzending van Heel Holland Bakt kun je hier terugkijken.



(Foto: Screenshot Heel Holland Bakt)