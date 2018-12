Is dit New York? Of toch misschien…?

Bij de bouw van het Groninger Forum gaat aannemer BAM ondertussen verder met het weghalen van de krans op de bovenste verdiepingen van het gebouw. De krans werd gebruikt om de gevelbekleding aan te brengen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting nog enkele weken. De aannemer begint aan de Schoolstraatzijde van het gebouw. Als de krans weg is moeten nog natuursteenplaten worden geplaatst op de plekken waar de gevelsteiger was bevestigd.

'Onderstaande foto heeft de kraanmachinist van Rottinghuis afgelopen week gemaakt. Wanneer hij ’s ochtends vroeg de bouw oploopt en met zijn broodtrommel onder de arm naar boven klimt en in zijn cabine gaat zitten, heeft hij dit prachtige uitzicht over de stad.', aldus Groningen Vernieuwt.

Maar qua sfeer en kleur doet het toch wat denken aan een wereldstad. De foto is genomen vanuit de nok van de kraan die is ingezet bij de bouw van het WestCord Hotel aan de Grote Markt oostzijde.

Binnenkant





In het gebouw voert de aannemer per afdeling verschillende werkzaamheden uit. In grote lijnen worden de binnenwanden geplaatst, kozijnen/ deuren gemonteerd, wanden gestukadoord, installaties en roltrappen afgemonteerd, gestart met de eerste plafonds, etc. De aannemer werkt in het auditorium en de bioscopen aan de zware geluidsisolerende wanden en plafonds.

Meer informatie?



Informatiecentrum groningen vernieuwt.



Email: info@groningenvernieuwt.nl

Website: https://gemeente.groningen.nl/informatiecentrum-grote-markt