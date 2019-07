Intrillen van damwanden ligt op schema

Ook het aantal meldingen van geluidsoverlast of trillingen valt mee. Er is nog geen geval van schade bekend.



In de eerste twee dagen werden twaalf damwanden ingetrild. Dat lijkt minder dan gepland, maar volgens de projectorganisatie zijn de eerste damwanden essentieel voor de voortgang van het werk aan de bouwkuip. “De eerste damwanden vergen veel precisie”, aldus Aanpak Ring Zuid in een update. “Het hijsen, stellen en intrillen van de eerste planken kost dus meer tijd dan bij de planken later in het proces. Hier hebben we in de planning rekening mee gehouden.”



De werkzaamheden liggen dus op schema en daardoor hoeven de werklieden niet extra te werken op zaterdag of avonden in de komende week. Tot en met donderdagmiddag is er 18 meter aan damwanden ingetrild. In totaal moet er zeker 2500 meter aan damwanden worden geplaatst.



De metingen van trillingen, geluid en zettingen zijn onder de vastgestelde grenswaarden gebleven. Zo kwam de geluidshinder niet boven de 70 decibel. Bij het Loket Damwand kwamen in totaal 15 meldingen binnen, maar daarbij ging het vooral om vragen over de werkzaamheden. Eén melder heeft een alternatieve werkplek gekregen, omdat die teveel last had van de geluidshinder.