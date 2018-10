Internationale studenten op kamers in Grand Theatre

Volgens het Grand Theatre is het de bedoeling dat studenten een paar weken lang hun intrek nemen in het theater, en er dan studeren, eten en slapen. Ook worden ze uitgenodigd voor alle voorstellingen die er plaatsvinden.



Tegelijkertijd zijn er ook theatermakers te gast in The Student Hotel, waar ze de komende weken routines van bewoners en personeel nader zullen onderzoeken.



De uitwisseling tussen theater en internationale student vindt plaats in het kader van Meet the Neighbours, een internationaal project dat de veranderende samenstelling van steden onderzoekt door middel van artistieke interventies. Meet the Neighbours vindt plaats in vijf steden in Europa en Noord-Afrika: Béthune, Lillers en Bruay-la-Bussiere (FR), Groningen (NL), Lublin (PL), Manchester (VK) en Marrakech (MA).