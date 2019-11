Inschrijving geopend voor ‘Nacht van Groningen’: uniek hardloop-evenement in het donker

Zaterdagavond 29 februari vindt de 19e editie van de Nacht van Groningen plaats. Het jaarlijkse loopevenement in de binnenstad van Groningen is één van de weinige in Groningen en omstreken, waarbij alle afstanden in het donker worden afgelegd. Vandaag opent de inschrijving voor het sfeervolle evenement dat door de binnenstad en het Noorderplantsoen loopt.

Door de Nacht van Groningen vroeg op de loopkalender te plaatsen doet het evenement haar naam eer aan. Iedereen loopt de sfeervolle route in het donker. Het parcours wordt van nog meer sfeer voorzien door muziek en extra verlichting. Dit geeft de deelnemers een extra steuntje in de rug en zorgt ervoor dat het hardloopevenement ook voor toeschouwers aantrekkelijk is.

Afstanden

Ook dit jaar is er voor iedereen een passende afstand om mee te doen. Je kunt namelijk kiezen voor de 5 km, 10 km, 10 Engelse Mijl (16,1 km) of de Halve Marathon. De 10 km bestaat uit twee keer de ronde van de 5 km, bij de 10 Engelse Mijl lopen de deelnemers de ronde van 5 km drie keer met een extra lus van 1,1 km in de eerste ronde en bij de Halve Marathon lopen de deelnemers vier rondes met de extra lus van 1,1 km in de eerste ronde.

Decembermaand

Omdat december in het teken van geven staat, heeft de organisatie leuke acties bedacht. De komende maand zullen er meerdere acties gecommuniceerd worden via social media. Naast deze acties richt de Nacht van Groningen dit jaar ook weer op bedrijven die zich in kunnen schrijven voor de Business Teams. Met welke motivatie bedrijven ook meedoen, de Nacht van Groningen is het ideale evenement om collega's en relaties bij elkaar te brengen en een onvergetelijke avond te bezorgen. Studenten kunnen zich net als vorig jaar inschrijven voor een leuk studententarief.

Inschrijven

Vanaf vandaag kunnen enthousiastelingen zich inschrijven via www.nachtvangroningen.nl. Traditioneel zijn de de start en finish op de sfeervolle Ossenmarkt. De Nacht van Groningen begint zaterdag 29 februari om 20.00 uur met de 5 km, vervolgens zullen om 21.00 uur de Halve Marathon (21,1 km) en de 10 Engelse Mijl (16,1 km) deelnemers van start gaan. Met tot slot het startschot voor de 10 km om 21.15 uur.