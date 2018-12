Informateurs voor nieuwe buurman van Groningen: Het Hogeland

De herindeling heeft er niet alleen voor gezorgd dat Groningen groter is geworden, maar ook dat de stad voortaan stevige buurgemeenten naast zich heeft. Zoals Het Hogeland, een gemeente die zich straks uitstrekt van Zuidwolde tot de Waddenzee. Er zijn nu twee informateurs benoemd voor deze nieuwe gemeente Het Hogeland

In de Oude Raadszaal in Kantens vonden deze week de verkennende gesprekken plaats met alle gekozen partijen, burgemeesters en de beoogd gemeentesecretaris. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat er gestreefd moet worden naar een coalitie die kan steunen op een ruime meerderheid.

Twee (in)formateurs



De partijen hebben Henk Jan Schmaal (wethouder gemeente Veendam, foto boven) en Marjan Heidekamp - Prins (directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) als (in)formateur gevraagd om de vorming van de coalitie en de formatie te begeleiden. Beide (in)formateurs is gevraagd om op korte termijn een brede coalitie van 4 partijen te onderzoeken.

Deze coalitie bestaat in ieder geval uit GemeenteBelangen, CDA en ChristenUnie en wordt compleet gemaakt met één andere partij. De informateurs krijgen ook de opdracht om de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen van deze vier partijen in kaart te brengen. De (in)formateurs gaan alle partijen daartoe voor gesprekken uitnodigen.