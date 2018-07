In Groningen gestolen auto crasht op vlucht voor politie

Rond kwart over vier ’s ochtends kreeg de politie via het kentekenherkenningssysteem ANPR een melding dat een in Groningen gestolen auto over de A7 reed. Zo’n drie kwartier later kwamen agenten de auto tegen op de weg van Peize richting Roden.



Toen de bestuurder de politie in het oog kreeg ging hij ervandoor. Al vrij snel verloor hij echter de macht over het stuur. De auto belandde naast de Roderwolderweg tegen een boom en vloog in brand. De bestuurder en een andere inzittende konden zelf het voertuig verlaten, maar een derde inzittende raakte bekneld en had de hulp van de agenten nodig om uit het wrak te komen.



De bestuurder en één van zijn twee passagiers raakten zwaargewond en zijn opgenomen in het ziekenhuis. De tweede passagier, een 22-jarige Amsterdammer, raakte minder zwaar gewond. Deze man is aangehouden op verdenking van heling.



Een bloedproef moet uitwijzen of de 23-jarige bestuurder onder invloed was. Daarnaast doet de politie verder onderzoek naar het ongeval en de autodiefstal.