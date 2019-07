Imagoprobleem: potentiele toerist minder enthousiast dan echte toerist

Toeristisch Groningen kampt met een imagoprobleem. Mensen die nog nooit als toerist in Groningen zijn geweest, beoordelen de provincie lager dan mensen die wel eens een toeristisch bezoekje aan stad of ommeland hebben gebracht. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Groningen.

Mensen die als toerist in Groningen zijn geweest, waarderen de provincie als toeristische bestemming met een 7,7. Mensen die de afgelopen periode geen toeristisch bezoek hebben gebracht aan onze provincie geven een 6,2.



Volgens de onderzoekers ligt dat aan het imago en is er dus een 'gat' tussen beeld en ervaring, een zogeheten 'image gap'.



Uit het onderzoek blijkt verder dat de provincie Groningen door bezoekers in vergelijking met 2016 meer wordt gezien als een aantrekkelijke kustbestemming: dat percentage steeg van 41 naar 47 procent. Ook noemen wat meer bezoekers de Waddenzee als reden om Groningen te bezoeken, in vergelijking met drie jaar geleden: van 8 naar 11 procent. Wat ook opvalt is dat de provincie Groningen door bezoekers meer geassocieerd wordt met cultuur en landschap dan voorheen. Winst is er te behalen bij het aanbod van evenementen. Bezoekers waarderen het aanbod van evenementen met een 6,4, niet-bezoekers met een 5,4.



Het imago kan worden verbeterd door meer toeristische promotie.