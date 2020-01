Hulpdiensten rukken massaal uit voor verwarde man Paddepoel

Bij de politie was een melding binnengekomen van een man die in een woning aan de Dierenriemstraat in Paddepoel vernielingen zou hebben aangericht.



De man verschanste zich aanvankelijk op de zolder van de woning, maar klom even later het dak op. Politieagenten en mensen van de ondersteuningsgroep, het vroegere Arrestatieteam, probeerden vanaf de zolder en vanaf een steiger op de man in te praten.



Hierop besloot de man uiteindelijk weer terug te gaan naar de zolder waar hij kon worden ingerekend. De man is aangehouden.



Uit voorzorg waren er ook ambulances en de brandweer aanwezig.