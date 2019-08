Huizenprijzen Groningen niet verder gestegen

Er lijkt een einde te komen aan de stijging van de huizenprijzen in de provincie Groningen. Althans, de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Groningen is afgelopen kwartaal gedaald. Een huis in Groningen is gemiddeld nu zo'n 5000 euro goedkoper dan een paar maanden geleden.

In het tweede kwartaal van dit jaar ging een huis in Groningen voor gemiddeld 213.320 van de hand. In het eerste kwartaal ging het nog om het recordbedrag van 218.536 euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van gegevens van het Kadaster. In 2010 was de gemiddelde prijs van een Gronings huis nog 177.940 euro.



Landelijk gezien stijgen de huizenprijzen nog steeds: de gemiddelde prijs voor een woning in Nederland was in het tweede kwartaal van dit jaar 302.538 euro. Het eerste kwartaal ging het om een gemiddelde van 301.279 euro.