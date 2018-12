Hotel biedt dakloze jongen (20) onderdak en eten met kerst

Toen de eigenaar van een restaurant waar onlangs dertig daklozen een lunch kregen voorgeschoteld, de foto onder ogen kreeg, wilde hij iets voor de jongen doen. De man is tevens assistent-manager van het hotel.



“Zoiets faciliteren heb ik nog nooit eerder gedaan, maar toen ik zijn situatie te horen kreeg, ging me dat echt aan het hart”, zegt de assistent-manager tegen RTV Noord.



Nadat de jongen in de stad was opgespoord, werd hem verteld dat hij de kerstdagen niet op de koude grond van de stationshal hoefde door te brengen, maar dat hij welkom was in het hotel. “Hij heeft wel tien keer dankjewel tegen me gezegd toen ik hem zijn kamer liet zien”, zegt de assistent-manager. De jongen heeft niet alleen een slaapplek, hij mag ook aanschuiven bij het ontbijt en het diner.



Het hotel wil verder geen publiciteit. “Die jongen vindt het heerlijk dat hij nu twee dagen volledig kan uitrusten. En het is mooi dat dit uitgerekend tijdens Kerst plaatsvindt, maar deze geste staat daar verder los van. Dit had ook op elk ander moment in het jaar gekund”, aldus de assistent-manager tegen de regionale omroep.



Na de kerstdagen zal de jongen het hotel weer moeten verlaten.

Foto: Joram Krol. Instagram: @joram_krol