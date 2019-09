Hoogste punt Market Hotel aan Oostwand Grote Markt Groningen; Merckt nog dit jaar open

Het hotel, ontworpen door de Berlijnse architect Thomas Müller van Müller / Reimann Architekten, is ontwikkeld door VolkerWessels Vastgoed en wordt afgenomen door hotelketen WestCord Hotels uit Harlingen. Het hotel biedt fraai uitzicht op de Grote Markt en de nog aan te leggen Nieuwe Markt. Hotelgasten stappen straks vanuit de voordeur zo in het bruisende centrum van Groningen.



Traditionele trapgevels

Het markante hotel oogt als een versmelting tussen traditionele trapgevels en een moderne strakke gevel. Het reliëf in de gevel en de toepassing van hoogwaardige materialen zoals natuursteen geven het hotel een grandeur die past bij de locatie. De Zwarte Hond uit Groningen werkte het architectonisch ontwerp bouwkundig uit.



Het hotel heeft op de begane grond een restaurant met terras, high end bar, hotellobby, een eigen bakkerij en keuken en biedt 123 kamers verdeeld over zes bouwlagen. Daarnaast is er een kelder met daarin diverse hotelfuncties waaronder een Wellness ruimte. Het hotel is voorzien van een dakterras met een fraai uitzicht over de stad Groningen.



All-electric

Het all-electric hotel zal tevens aardbevingsbestendig worden uitgevoerd. Realisatie van het Hotel is in handen van Rottinghuis’ Aannemingsbedrijven uit Groningen. Oplevering van het hotel zal naar verwachting medio 2020 plaatsvinden.



Merckt

Het hoekpand Merckt, een ontwikkeling van MWPO, is gelegen op een heel bijzondere plek waar de Poelestraat, Oosterstraat, Grote Markt, Naberstraat en Nieuwe Markt met de nieuwe hotspot het Groninger Forum samen komen. Het project is een ontwerp van Powerhouse Company uit Rotterdam en wordt gebouwd door Plegt Vos Noord.



Merckt zal ruimte bieden aan appartementen, een foodmarket en bierbrouwerij. De begane grond zal functioneren als een semi-openbare ruimte door puien die de hele dag open kunnen staan. Merckt krijgt een publiek karakter, de rooftopbar draagt daar ook aan bij. Bijzonder aan het gebouw is de diepe kelder met vides en de verbinding die hierdoor ontstaat tussen alle lagen. De horeca zal worden ingevuld door horecaondernemer Patrick Beijk. De gevel wordt getypeerd door goudkleurige kozijnen, sierlijke bogen en bijzonder vormgegeven metselwerk.



Merckt wordt naar verwachting eind 2019 opgeleverd, waarna de horeca naar verwachting in maart 2020 in gebruik zal worden genomen.



Nieuwe Oostwand klaar

Met de voltooiing van Het Westcord Market Hotel en Merckt is de Nieuwe Oostwand aan de Grote Markt in Groningen een feit. Beide gebouwen zijn een waardevolle aanwinst voor het centrum van de stad Groningen.



Foto onder: VLNR Wethouder Paul de Rook, Marcel Schipper, directeur VolkersWessels Vastgoed, Kristiaan Capelle, directeur MWPO lopen over de tijdelijke brug tussen het Westcord Market Hotel en Merckt.

Foto credits: Aerial Promo’s