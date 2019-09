Hoogleraar RUG: geen laptops meer in collegezaal

Het gaat om studenten die colleges volgen bij Marcel Brus, hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het Dagblad van het Noorden meldt donderdag dat steeds meer docenten ‘het zat zijn’ om in de collegezaal ‘tegen een muur van laptops aan te kijken.’ Marcel Brus is nu de eerste docent die in actie is gekomen tegen de laptops.



In het Dagblad laat hij weten dat het ‘niet leuk is als studenten continu achter een scherm zitten’. Want de laptops maken het lastiger om contact te maken, vooral als je wilt discussiëren of iets uitleggen. Bovendien is volgens de hoogleraar gebleken dat de stof beter beklijft wanneer studenten net als vroeger meeschrijven, en naderhand hun aantekeningen uitwerken.



Hoeveel hoogleraren in Groningen laptops in de ban hebben gedaan, is niet bekend.



Woordvoerder Jorien Bakker van de RUG zegt in het Dagblad dat een docent zelf mag bepalen wat er in de collegezaal gebeurt. Maar studenten met dyslexie of andere beperkingen zullen altijd een laptop mogen gebruiken.