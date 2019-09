Honderd jaar Grunnens Laid organiseert nu ook de ‘TrotsopGroningen challenge’

Komende zaterdag wordt het feit gevierd dat het Groningse volkslied honderd jaar bestaat. Op tal van plekken in Stad en Ommeland zullen mensen dan het ‘Grunnens Laid’ gaan zingen. Maar daaraan voorafgaande kan iedereen nu al via sociale media laten zien waarom men trots is op Groningen. Bijvoorbeeld vanwege de eierbal. En dat kunnen ze laten zien door een foto te plaatsen op sociale media met als hashtag en trefwoord: #TrotsopGroningen

Morgen, dinsdag 24 september, start om 13.00 uur precies #TrotsopGroningen challenge. Het duurt dan nog precies 100 uur voordat op zaterdag 28 september om 17.00 uur massaal het Grunnens Laid wordt gezongen.

‘We roepen iedereen op om via sociale media te laten zien met een foto of video waarom je trots op Groningen bent. Dat kan bv een foto zijn waarop je een eierbal of Groninger koek eet, omdat je gek bent op dit Groningse lekkernij. Of bv op een mooi plekje voor d’Olle Grieze (de Martinikerk), of het Peerd van Ome Loeks’, aldus de Peter Velthuis namens de organisatie.

‘Wellicht heb je zelf een mooi idee in gedachten waarmee je kunt laten zien hoe trots op Groningen je bent, ......DOEN!!

Zet je foto op twitter, instagram, Facebook, geef aan waarom je trots bent, plaats #TrotsopGroningen en geef de uitdaging door aan @minimaal 2 van je vrienden’.

(Foto boven: eierbal gemaakt door Angela Prins, foto Twitter).

www.grunnenslaid.nl