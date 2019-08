Herepoort gaat zaterdag ook damwanden intrillen

Aannemerscombinatie Herepoort gaat ook zaterdag damwanden intrillen. Dat is nodig omdat de aannemer de vorige week opgelopen vertraging nog niet heeft ingehaald.

Door het hete weer vorige week konden de bouwers niet voldoende damwanden de grond in krijgen. Deze week is daarom extra gewerkt op drie avonden. De achterstand is echter nog niet helemaal ingelopen.



Herepoort gaat daarom extra werken op zaterdag van 7.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Omwonenden zijn op de hoogte gesteld.