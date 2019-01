Hennie Spijkerman weg bij FC Groningen

Dat meldt FC Groningen.



Hennie Spijkerman uit Zwolle werkte voor dit seizoen jaren bij Ajax. Hij was staflid van de eerste selectie van de Amsterdammers onder de hoofdtrainers Frank de Boer, Peter Bosz en Marcel Keizer. Daarvoor was Spijkerman onder meer twee jaar hoofdtrainer van FC Emmen en drie seizoenen van FC Zwolle.



Over zijn besluit om na dit seizoen bij FC Groningen te vertrekken zegt de ervaren trainer: “Het was een bewuste keuze van me om voor één seizoen te tekenen in Groningen, zodat ik van jaar tot jaar kan bekijken wat ik wil doen. Ik ben 68 jaar en voel me nog te fit om te stoppen. In mijn periode bij Ajax ben ik een half jaar trainer geweest bij Cape Town in Zuid-Afrika, waarna Frank de Boer mij vroeg om zijn assistent te worden bij Ajax 1. Dat heb ik toen gedaan, maar het halve jaar in het buitenland is mijn vrouw en mij uitstekend bevallen. De uitdaging van een buitenlands avontuur zou ik nog een keer willen aangaan.”