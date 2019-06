In Groningen heeft de politie in de wijk De Hunze een hennepkwekerij ontdekt en verwijderd.

De politie meldt dat in een huis in de Van den Broekstraat in de wijk De Hunze toppen van hennepplanten worden gedroogd.

Ook werd er illegaal stroom afgetapt.

De eigenaar van de woning is aangehouden voor verhoor.





Foto: Raymond Bos , RDB Productie