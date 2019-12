Henk Pijlman vertrekt na twintig jaar bij Hanzehogeschool

Onder leiding van Pijlman groeide de Hanzehogschool uit tot een van de meest vooraanstaande hogescholen van Nederland.



Kwaliteitsimpuls van onderwijs

In een persverklaring laat de Hanzehogeschool weten dat onder het bestuur van Henk Pijlman de Hanzehogeschool grote ontwikkelingen doormaakte. De student kwam meer centraal te staan en de kwaliteit van het onderwijs van de Hanzehogeschool kreeg een enorme impuls onder de hoede van Pijlman. De Hanzehogeschool behaalde in 2018 als eerste hogeschool in Nederland de Instellingstoets Kwaliteitszorg.



De Hanzehogeschool specialiseerde zich in drie Centres of Expertise: Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. Daarbij ging de school meer samenwerken met bedrijven en instellingen in de regio. Onderwijs en onderzoek sluiten nauw aan bij de praktijk en de behoeftes van de regio.



65 jaar

Henk Pijlman (1955) trad in 2000 in dienst van de Hanzehogeschool als lid van het College van Bestuur. In 2004 werd hij benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Henk Pijlman wordt in maart 2020 65 jaar en neemt per 1 september 2020 afscheid bij de Hanzehogeschool. Hij blijft lid van de Eerste Kamer.