Harde knal was inderdaad F-16 die door geluidsbarrière ging

Rond 10.40 kwamen er op sociale media meerdere meldingen van een doffe dreun. Sommige Groningers dachten dat er een aardbeving was geweest. Het KNMI had echter geen beving geregistreerd. Omdat er vanaf de Vliegbasis in Leeuwarden die ochtend gevechtstoestellen waren opgestegen voor een oefening, ontstond al snel de gedachte dat het ook om een F-16 kon gaan die door de geluidsbarrière was gevlogen.



Volgens de Vliegbasis klopt dat dus. De F1-6 vloog op een hoogte van 10 kilometer, op 25 kilometer ten Noorden van Schiermonnikoog, door de barrière. De piloot was bezig met de Fighter Weapon Instruction Training (FWIT). Tijdens een duikvlucht, ging hij door de barriere. De piloot vloog toen dus harder dan 1200 kilometer per uur en dat is sneller dan de snelheid van het geluid. Daardoor ontstond dus ook de knal. De vlieger zelf hoort het geluid dat het toestel veroorzaakt buiten het toestel niet. Het geluid beweegt zich namelijk langzamer voort dan de vlieger en bereikt hem dus nooit.



Hoe het kan dat die knal zo goed te horen was in de provincie Groningen, is niet duidelijk.