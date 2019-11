Hans Nijland tijdelijk aan het werk voor FC Groningen

De club bevestigt vrijdag dat Nijland bij FC Groningen Media aan de slag gaat. Dat onderdeel zat in het takenpakket van de vorige commercieel directeur Robbert Klaver, die onlangs vertrok. Al zijn werkzaamheden zijn overgenomen door de nieuwe algemeen directeur Wouter Gudde, maar die heeft teveel taken.



Voordat Nijland bij FC Groningen aan de slag ging, bestierde hij een uitgeverij. FC Groningen Media is uitgever van presentatiegidsen en magazines voor onder andere de club zelf, Cambuur Leeuwarden en De Graafschap. Volgens algemeen directeur Wouter Gudde past deze taak dan ook goed bij Nijland.



Een woordvoerder van FC Groningen laat weten dat Nijland sowieso al adviseur was van de voetbalclub. “Het is ook niet zo dat dit een fulltime baan is. Hij zal ongeveer één dag per week binnen komen lopen om ons te helpen met FC Groningen Media”, aldus Richard van den Elsacker.



De club maakte donderdag ook bekend dat er een operationeel directeur is aangesteld. De hernieuwde samenwerking met Nijland wordt van maand tot maand bekeken. Nijland helpt mee totdat er weer een stabiele organisatie is.