Hans Alders stapt boos op als NCG

Dat besluit druist volgens Alders in tegen wat hijzelf met de bewoners heeft afgesproken. ,,Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?'', schrijft hij in een brief aan Wiebes. ,,Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is.''

"Het zet alles op zijn kop"

Het besluit van Alders zet alles op z’n kop. Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar in een reactie op het besluit van Alders om er de brui aan te geven.



Het besluit verraste de Eikenaar niet. ,,We zagen vanuit de regio al wel dat Alders in een moeilijke positie was terechtgekomen”, zegt Eikenaar, verwijzend naar het besluit van minister Wiebes om de versterkingsoperatie van huizen in het aardbevingsgebied op pauze te zetten. ,,Maar dit is uiteindelijk toch wel een heftige en dramatische beslissing.”



Eikenaar gaat zo snel mogelijk om tafel met de regio om te kijken wat dit voor de toekomst betekent. ,,We moeten ook snel met de minister om tafel”, aldus Eikenaar.



,,Laat het opstappen van Alders een duidelijk signaal zijn naar Den Haag”, zegt Derwin Schorren van de GBB. “Door dat besluit kon Alders afspraken die hij had gemaakt met bewoners niet meer nakomen. Dat maakte hem onterecht tot de kwade genius.”



Hoewel Schorren het besluit van Alders begrijpelijk vindt, noemt hij zijn opstappen tegelijkertijd ook ‘een groot verlies voor de regio’. “Er gaat een enorme hoeveelheid kennis en inzicht verloren. Wat dat betreft hebben we er nu een probleem bij: hoe wordt de versterkingsoperatie nu geleid.



Susan Top van het Groninger Gasberaad houdt haar hart vast als het gaat om de rol van de regio in de versterkingsoperatie. Alders was volgens haar de link in het overleg van de Groningers met het Rijk. ,,Er bestaat een kans dat de minister nu iemand op zijn positie gaat zetten die zonder overleg gaat uitvoeren wat Wiebes wil. Dan zijn we in Groningen echt de klos.”



Over het aftreden van Alders is ook Top niet verrast. ,,Hij kon niet meer geloofwaardig zijn. Het is ernstig dat het zover heeft moeten komen. Het is al het zoveelste overlegorgaan dat wordt ontbonden. Ik ben benieuwd in wat voor nieuw circus we nu weer terechtkomen.”