GSb: ‘Groninger studenten betalen te veel huur’

De GSb zegt dat op te maken uit de Check-je-Kamer-rapportage van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hieruit blijkt dat verhuurders vaak een te hoge huurprijs vragen. Ze zijn wettelijk verplicht de maximale huurprijs te bepalen op basis van een puntensysteem, maar volgens de studentenvakbond houden verhuurders zich daar structureel niet aan.



Door de kamerkrapte komen verhuurders ermee weg, meent de GSb.“Het is lastig voor een huurder om ‘nee’ te zeggen tegen een te hoge huur of verboden bemiddelingskosten”, stelt voorzitter van de GSb Sjoerd Kalisvaart. “Of je gaat akkoord, of je krijgt de kamer niet. Door de kamerkrapte zegt een student daarom maar ja en neemt de te hoge huur en onterechte kosten voor lief.”



In principe kunnen studenten de huurprijs aanvechten bij de Huurcommissie. Studenten die dit doen, kunnen echter te maken krijgen met intimidatie door verhuurders. “Bij ons Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag (M.O.V.) komen nog steeds klachten binnen over verhuurders. Op het moment dat huurders klagen, worden sommigen schreeuwend opgebeld, verdwijnt bij anderen de laptop zomaar en worden sommige huurders zelfs opgewacht voor hun huis.”



De gemeente Groningen gaat dit gedrag aanpakken door de introductie van een verhuurvergunning. De GSb hoopt dat dit een effectief middel zal zijn. Zolang die vergunning er nog niet is, is het van belang dat huurders klachten blijven indienen en aangifte doen bij intimidatie, zegt de bond. Kalisvaart: “We moeten laten zien dat klagen helpt en er voor zorgen dat huurders weer op durven te komen voor hun rechten.”