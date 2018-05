Bijna 27.000 huishoudens zaten 26 minuten zonder stroom

Zo'n 200 huishoudens bij de Bieslookstraat en het Koerspad hadden langere tijd geen stroom. Zij waren iets na half twee wel weer aangesloten op het stroomnetwerk.



De grote storing werd veroorzaakt omdat het systeem van netbeheerder Enexis in de beveiliging sprong. De stroom werd dus in grote delen van de stad preventief uitgeschakeld. Onder andere de DUO en het hoofdkantoor van Enexis zaten zonder stroom. Ook het UMCG heeft last van de storing gehad. Noodaggregraten werden ingezet om bijvoorbeeld het operatiecentrum in de been te kunnen houden. De website van Enexis was korte tijd niet bereikbaar. Ook andere bedrijven moesten hun diensten even stopzetten.



Volgens een woordvoerder van Enexis is de storing ontstaan door graafschade door aannemer. Waar dat gebeurde, is niet duidelijk.