Grote band bij Knol’s koek

De brand brak rond 19.00 uur uit. De brandweer sloeg meteen groot alarm en schaalde al gauw op naar grote brand. Ook de blusgroepen van Haren en Zuidhorn werden ingezet bij het bestrijden van het vuur.



Vanwege de forse rookontwikkeling werd aan het begin van de avond een NL-alert gestuurd. Omwonenden werden opgeroepen deuren en ramen gesloten te houden. De rookwolken waren in een groot deel van de stad te zien.



De brand was rond 20.00 uur onder controle. De schade aan het gebouw is groot. Directeur Edwin Knol liet aan RTV Noord weten dat hij nog geen idee heeft of en wanneer de productie van de bekende Groninger koeken weer opgestart kan worden.



Het is niet voor het eerst dat er een grote brand woedde bij Knol’s Koek. In november 2010 werd het bedrijf bij een grote brand volledig in de as gelegd.