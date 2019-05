Grootste roofvogel van Europa bij Groningen gespot

De monniksgier, de grootste roofvogel van Europa, is gespot in De Onlanden. Dat is een natuurgebied in Eelderwolde, tegens de grens met de gemeente Groningen

Volgens omroep Drenthe, die dit meldt , werd de vogel vrijdag gezien toen hij over de Onlanden vloog.

Vermoedelijk is de vogel een ’dwaalgast’ die hier min of meer per ongeluk is terecht gekomen. In 2005 werd er ook een monniksgier gespot in de Oostvaardersplassen.

Monniksgieren zijn de grootste roofvogels van Europa en hebben vleugels met een spandwijdte van tweeënhalf tot drie meter. De gier heeft een bruinzwarte kleur. Zijn kop is kaal, maar rond zijn nek is een haag van veren die doet denken aan de capuchon van een monnik.





Normaliter komt het dier alleen voor in Spanje, Griekenland en Turkije, of op het eiland Mallorca.