Groot watergevecht in Noorderplantsoen gaat niet door

Het spontane idee van jongerenorganisatie Jimmy’s Groningen werd op een gegeven moment wat te groot. Honderden mensen gaven op Facebook aan dat ze mee wilden doen. Het watergevecht leidde ook tot een flinke discussie over het watergebruik en de overlast in het plantsoen.



De jongerenorganisatie heeft overlegd met de gemeente, het Waterbedrijf en waterschap Noorderzijlvest. Zo werd er gekeken of het water uit de vijver voor het gevecht kon worden gebruikt. Dat was echter niet mogelijk en dus heeft Jimmy’s besloten om de stekker uit het watergevecht te trekken.