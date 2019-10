Groningse postbezorgers meest geliefd van heel Nederland

Er is geen provincie in Nederland waar de inwoners zo tevreden zijn over hun postbezorger als in Groningen. Althans, dat blijkt uit een ‘onafhankelijk onderzoek’ van PostNL. Maar liefst 38 procent van de Groningse respondenten geeft hun bezorger een 9 of hoger.

Daarmee doen de Groningse bezorgers het beter dan in Overijssel (34% krijgt een 9) en Zuid-Holland (26% krijgt een 9). Gemiddeld worden de postbezorgers in Nederland beoordeeld met een 8.



Volgens het onderzoek is ‘betrouwbaarheid’ voor de Nederlanders de belangrijkste eigenschap. Driekwart van de Nederlanders hecht de meeste waarde aan een integere postbezorger, gevolgd door vriendelijkheid (47%) en zorgvuldigheid (39%). Sexy of gespierd blijkt de minst belangrijke eigenschap voor een postbezorger. Toch voldoet bijna 1 op de 10 bezorgers aan deze kwalificatie, blijkt uit het onderzoek.



Jongeren willen vooral een vriendelijke en snelle postbezorger, terwijl ouderen met name een accurate postbezorger waarderen. Marieke Schoon van PostNL: “In de tijd van individualisering is dit een bijzondere uitkomst. Een praatje met de postbezorger wordt dus nog steeds gewaardeerd, en dan vooral door jongeren!”



29 procent van de Groningers maakt elke dag een praatje met postbezorger

Slechts 1 op de 5 Nederlanders ziet zijn postbezorger iedere dag en zegt op z’n minst gedag of maakt een praatje. In de 3 noordelijke provincies ligt dat percentage een stuk hoger. In Groningen heeft 29 procent van de inwoners bijna dagelijks persoonlijk contact met zijn postbezorger.



Over het onderzoek

Dit onderzoek naar aanleiding van Wereld Postdag is een initiatief van PostNL en uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Direct Research onder 1.000 respondenten in de leeftijd vanaf 18 jaar. De respondenten zijn een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving.



Slechts duizend respondenten

Een kleine disclaimer. Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd onder slechts 1.000 respondenten in de leeftijd vanaf 18 jaar.