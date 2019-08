Groningse onderzoekster zorgt voor doorbraak in behandeling hersenletsel

De onderzoekster promoveert op 26 augustus op haar onderwerp. En daarmee kunnen jaarlijks mogelijk 69 miljoen mensen met traumatisch hersenletsel van profiteren.



Hersenletsel kan ontstaan als het brein heen en weer geschud wordt in de schedel, zoals bij een harde val op het hoofd of bij een auto-ongeluk. Na middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel kunnen stoornissen ontstaan in de sociale cognitie. Patiënten hebben dan moeite om emoties van anderen af te lezen, sociale situaties te interpreteren en het eigen gedrag hierop af te stemmen. Dit is te merken aan egocentrisch, ontremd, sociaal onaangepast of juist emotioneel vervlakt gedrag.



Meten en behandelen

Het onderzoek richtte zich op het meten en behandelen van deze problemen. In een van de studies bleek dat patiënten met stoornissen in de sociale cognitie en gedragsproblemen meer moeite hebben om op het werk te re-integreren en hun relaties te (onder)houden. Dat is belangrijk, want door deze problemen tijdig te signaleren kan met revalidatiebehandeling een dergelijke negatieve uitkomst mogelijk voorkomen worden.​​​​​​​



Hogere kwaliteit van leven

De nieuwe behandeling die Westerhof-Evers onder leiding van prof. dr. Spikman ontwikkelde, werd getest binnen het UMCG Centrum voor Revalidatie. Deze behandeling bleek effectief. Patiënten met middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel verbeterden in de emotieherkenning, konden zich beter inleven in anderen en toonden meer empathie. Bovendien verbeterden zij hun maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en de kwaliteit van hun relatie. “Een groot deel van de patiënten is jong en staat middenin het werkende leven. De bevindingen zijn dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook maatschappelijk gezien erg relevant.”, aldus Westerhof-Evers.



​​​​​​​Het UMCG Centrum voor Revalidatie is een expertisecentrum op het gebied van de behandeling van sociale cognitie. Westerhof-Evers verzorgt vanuit het centrum regelmatig scholing op dit gebied.