Groningse journalist Willem Groeneveld doet aangifte wegens bedreiging

De stad-Groningse journalist Willem Groeneveld van de nieuwssite Sikkom heeft bij de politie aangifte gedaan van bedreiging en vernieling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden er vijf stenen door de ramen van zijn bovenwoning gegooid. De journalist vermoedt dat de stenen zijn gegooid naar aanleiding van publicaties over een online makelaarskantoor en over hoge reserveringskosten.

Een en ander meldt maandag het Dagblad van het Noorden. Volgens het artikel ontdekten Groeneveld en zijn vriendin ’s nachts omstreeks half twee dat een groot en een klein raam waren gesneuveld nadat er bakstenen doorheen waren gegooid. Buren hadden die nacht twee jongens met capuchons zien wegrennen.

In het artikel in het Dagblad zegt Groeneveld te vermoeden dat hij de stenen te danken heeft aan kritische journalistiek over de gang van zaken in de Groningse vastgoedwereld. Hij had een artikel geschreven over een online makelaarskantoor, en was die middag naar dat kantoor getogen om hoor- en wederhoor te plegen, maar dat gesprek verliep in een onprettige sfeer.

Groeneveld heeft de indruk dat de makelaar een foefje heeft bedacht om jonge mensen ‘een poot uit te draaien’, door hoge reserveringskosten te vragen.

Burgemeester Den Oudsten

Burgemeester den Oudsten van Groningen laat in het artikel weten ze zaak hoog op te nemen. “Ik vind het erg voor Groeneveld, een serieuze journalist. De journalistiek moet onbelemmerd z’n werk kunnen doen”, aldus de burgemeester. De burgemeester zal zorgvuldig volgen of politie en OM de zaak nader onderzoeken, en hij vindt dat dat onderzoek hoge prioriteit moet hebben.

De politie laat in het artikel weten ‘elke bedreiging’ serieus te nemen.

Groeneveld/Sikkom hebben regelmatig publicaties waarin de onroerend goed branche kritisch wordt gevolgd en waarin volgens hen al te hoge huren of andere onkosten die aan jongeren worden berekend aan de kaak worden gesteld. Dat leidde eerder al tot mondelinge bedreigingen.

Foto: Dagblad van het Noord / Liselotte Schüren