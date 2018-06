'Groningse binnenstad is voorbeeld voor rest van Europa' (VIDEO)

Het centrum van Groningen dient als voorbeeld voor andere Europese steden van gelijke grootte. Dat vindt Bernard Morvan, de president van de Franse organisatie voor de detailhandel. Hij kwam naar Groningen om met eigen ogen te zien wat de binnenstad van Groningen uniek maakt, waardoor de leegstand ook zo laag is. De Fransman was eerder dit jaar al onder de indruk van een presentatie van wethouder Joost van Keulen bij de Europese Unie in Brussel. De Groninger Ondernemers Courant liep mee tijdens het bezoek en maakte een videoreportage.

De Fransman kreeg een presentatie van wethouder Joost van Keulen en sprak tijdens een wandeltocht door het centrum uitgebreid met een aantal ondernemers. Hij gebruikt de informatie voor een whitepaper over binnenstadsvernieuwing, die hij maakt voor de Europese Unie. In Groningen prijst hij vooral de unieke en goede samenwerking tussen de gemeente, de binnenstadsondernemers en de Groningen City Club.



Volgens Morvan hebben soortgelijke steden in bijvoorbeeld Frankrijk veel problemen met leegstand. In Groningen daalt de leegstand van winkels de laatste jaren fors.