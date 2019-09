Groningse Anna op omslag Boerinnen Kalender 2020

De Groningse Anna uit Haren is het covermodel van De Boerinnen Kalender 2020 en de Groningse Stiven uit Schildwolde schittert in De Boeren Kalender

Terwijl er in ons eigen land verwijtend naar boeren wordt gewezen als het gaat om bijvoorbeeld stikstof, wordt onze agrarische sector wereldwijd juist bejubeld. Boeren missen die waardering in Nederland en duizenden van hen protesteren op 1 oktober in Den Haag. Drie dagen later wordt er in Wilp met dezelfde motieven maar op compleet andere wijze aandacht gevraagd voor de sector; tijdens de feestelijke presentatie van twee sexy kalenders met boeren en boerinnen.



Kalender als ode aan de voedselmakers



Op 4 oktober aanstaande worden de 9e editie van de boerinnenkalender en 2e editie van de boerenkalender gepresenteerd bij Stichting Pampus. Een tot discotheek omgebouwde boerderij die op Dierendag een podium biedt aan 30 agrarische kalendermodellen. Zij zijn uit bijna 400 aanmeldingen geselecteerd voor een spannende fotoshoot. Velen van hen streven net als de kalendermakers niet alleen naar mooie foto’s, maar ook positieve aandacht voor de schoonheid van het platteland en een ode aan alle voedselmakers en bloementelers.





Sexy kalenders als promotie



Veel boeren zijn het beu dat ze voor allerlei problemen als zondebok worden aangewezen, getuige ook het Agractie-protest dat op 1 oktober plaatsvindt in Den Haag. “Wij zijn ons er heel goed van bewust dat we met sexy kalenders het verschil niet gaan maken, maar proberen te verbinden en promoten de Nederlandse boeren overal waar we de kans krijgen” vertelt initiatiefnemer Stef Bloo. Zo is er op de kalenders ruimte gemaakt voor een positieve belichting van de agrarische sector, steunt de uitgever Team Agro NL en worden er met een cameraploeg bezoekjes aan boerderijen gebracht om de boer zijn eigen verhaal te laten vertellen.