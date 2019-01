Groningers doneren ruim 300 kinderfietsen

Rond Kerst konden Groningers fietsen inbrengen op de Vismarkt en via de website fietsenvoorkinderfietsen.nl wordt nog steeds gedoneerd. De fietsen worden gratis opgehaald door WerkPro en na een opknapbeurt krijgen ze een nieuwe blije eigenaar. Doel is om dit jaar 500 fietsen in te zamelen.



Diverse acties vestigen aandacht op armoedeproblematiek

De actie is een initiatief van lange afstandsfietsers Martijn de Jong Posthumus en Mariëlle van der Sluis in samenwerking met SKSG, WerkPro en Veenbrand. Sinds het vertrek van de fietsers naar China wordt met verschillende acties de aandacht gevestigd op de armoedeproblematiek in Stad en Ommeland.



Zo zamelden kinderen uit Vinkhuizen geld in tijdens een sponsorloop en is door diverse sponsoren geld gedoneerd waarmee materialen en fietsen zijn aangeschaft. De actie wordt ondersteund door gemeente en Provincie Groningen en vele anderen.